26.06.2019 17:24
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Tunceli'de 3 terörist etkisi hale getirildi

Tunceli

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli 'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında merkez kırsalında yaptığı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, bu sabah Van 'da etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu ifade edildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
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