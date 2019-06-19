19.06.2019 15:45
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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada," Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede JÖH timlerimizce operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi. Açıklamada kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.
(Ercan Topaç/İHA)
Kaynak: İHA
PKK, Tunceli, Güncel

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