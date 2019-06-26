Tunceli
'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ - Tunceli Valiliği
merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada; " Merkez
kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 3 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Bölgede operasyonun devam ettiğini aktaran valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.