Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tunceli'de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildiTUNCELİ - Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

28.08.2019 23:41
Tunceli'de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi
TUNCELİ - Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerimizce gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir"denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Tunceli'de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:10   Düğün sonrası yumruklar konuştu
23:42   İskenderun'da 10 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 13 yaralı
23:41   Tunceli'de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi
23:39   Alanya'da çalılık alanda yangın paniği
23:38   Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 13 yaralı
23:30   Öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldüren kiralık katile ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
23:24   Tunceli'de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi