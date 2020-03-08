Tunceli'de 300 işitme engelli kadın misafir edildi
- Tunceli'de 300 işitme engelli kadın misafir edildi Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 işitme engelli kadını kentte misafir etti.
08.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:19
- Tunceli 'de 300 işitme engelli kadın misafir edildi
TUNCELİ - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 işitme engelli kadını kentte misafir etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden Tunceli'ye 300 işitme engelli kadın geldi.Vali Tuncay Sonel tarafından ağırlanan kadınlar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.Vali Sonel kadınlara tercüman aracılığıyla kent hakkında bilgi verdi.
TUNCELİ - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 işitme engelli kadını kentte misafir etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden Tunceli'ye 300 işitme engelli kadın geldi.Vali Tuncay Sonel tarafından ağırlanan kadınlar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.Vali Sonel kadınlara tercüman aracılığıyla kent hakkında bilgi verdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tunceli'de 300 işitme engelli kadın misafir edildi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Genel
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