Tunceli'de 324 Sandıkta 67 Bin 213 Seçmen Oy Kullanacak

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Tuncelili 67 bin 213 seçmen 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidecek.324 sandığın kurulacağı Tunceli'de il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile muhtar adayları oylanacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Tuncelililer, il genel meclis üyeleri, Tunceli Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.- Son 5 yılda 5 bin 402 yeni seçmenKentte 2014'teki yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 5 bin 402 artarken, sandık sayısı 180 azaldı.En fazla seçmen merkezdeTunceli'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı kent merkezinde, 27 bin 17 seçmen 96 sandıkta oy kullanacak.Kent merkezinden sonra ikinci sırada 40 sandık ve 9 bin 378 seçmenle Pertek ilçesi geliyor.İl Merkezi ve ilçe sandık ile seçmen sayıları:İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:Merkez: 96 27 bin 017Çemişgezek: 36 6 bin 649Hozat: 24 4 bin 977Pertek: 40 9 bin 378Ovacık: 30 5 bin 964Mazgirt: 37 6 bin 987Nazımiye: 41 3 bin 058Pülümür: 20 3 bin 183