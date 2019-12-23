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Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.12.2019 04:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 04:28 Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ'nin ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü 'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.



Pülümür, Tunceli, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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