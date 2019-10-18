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Tunceli'de 4 kişinin öldüğü kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Tunceli-Elazığ karayolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

18.10.2019 16:29Tunceli'de 4 kişinin öldüğü kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Tunceli- Elazığ karayolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam üzeri Tunceli-Elazığ karayolunun 40. kilometresi Akpazar yol ayrımında meydana gelmişti. Alkan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı tır ile Ahmet Aydın (30) yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücü ile içerisinde bulunan Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan tır sürücüsü ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. - TUNCELİ

Tunceli, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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