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Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandıTUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

04.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:13
'de 50 köy yolu kardan kapandı
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle , Hozat ve Nazimiye ilçelerine bağlı 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksamaların oluşmaması amacıyla karayolları ekiplerince önlem alındı.
Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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