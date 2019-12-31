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Tunceli'de 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

31.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:30 Tunceli'de 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
'de kar yağışı nedeniyle 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 karla mücadele ekibi, kentte üç gündür etkisini artıran kar nedeniyle kapanan 63 köy yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Ovacık ilçesinde de aileler, toprak damlı evlerinin üzerinde biriken karları temizledi.
Öte yandan, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlarda ve bitkiler kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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