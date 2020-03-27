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Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kahvaltı servisi

Tunceli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşlar için evlerine kahvaltı servisi yapıldı.

27.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:39
Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kahvaltı servisi
Tunceli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşlar için evlerine kahvaltı servisi yapıldı.

Çin'de başlayıp dünyayı saran Türkiye 'de de görülen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik Tunceli'de de valilik koordinesinde kurulan " Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç paketlerinin yanı sıra vatandaşlara her sabah kahvaltı dağıtımını da gerçekleştiriyor. Özenle hazırlanan kahvaltıların kendi ihtiyaçlarını göremeyen ve yanlarında aile yakınları olmayanlara günlük olarak düzenle götürülmeye başlandığı aktarıldı.

Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan paylaşım yaparak,"Kıymetli büyüklerimize özel olarak hazırlanan kahvaltılar Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız tarafından sabah evlerine bırakıldı"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Tunceli, Sabah, Güncel

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