28 Şubat 2019, 13:46
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Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı

Tunceli

Tunceli'de eğitimlerini tamamlayan 7 bekçi göreve başladı.

Tunceli'de eğitimlerini tamamlayan 7 bekçi göreve başladı.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 7 mahalle bekçisi görevlendirildi. Yazılı sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinden başarıyla geçen 7 çarşı ve mahalle bekçisi eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.

Bekçilerin, mahallelerin yanı sıra kent merkezindeki büyük parklarda görev yapacakları öğrenildi. - TUNCELİ Tunceli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA