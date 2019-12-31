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Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalı

Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalıTunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

31.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:42 Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalı
'de 70 köy yolu kardan kapalı
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçesinin yüksek alanlarında kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı sonrası ilçe ve köy yollarının açılması çalışması sürerken 70 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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