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Tunceli'de 70 yaşındaki çiftin, "sokak hayvanları için yiyecek" talebi yerine getirildi

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 70 yaşındaki çiftin "sokak hayvanları için yiyecek" isteğini yerine getirdi.

27.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:18
Tunceli'de 70 yaşındaki çiftin,
Tunceli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 70 yaşındaki çiftin "sokak hayvanları için yiyecek" isteğini yerine getirdi.
Polis , jandarma ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının yer aldığı ekip, 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor.
Vali Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde oturan 70 yaşındaki Fındık ve Kemal Şerefoğlu çiftinin, telefonla İstanbul'daki oğulları Sinan Arslan'ı arayarak, "evlerinin önüne gelen sokak köpeklerinin aç olduğunu ve onları besleyemedikleri için üzüldüklerini" söylediğini anlattı.
Arslan'ın da sosyal medya üzerinden durumu kendilerine bildirdiğini ifade eden Sonel, çiftin talebinin karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubuna talimat verdiğini belirtti.
Yaşlı çiftin, uyarıları dikkate alarak evinde kaldığını dile getiren Sonel, "Biz de ailenin talebini yerine getirdik ve sokak hayvanlarını beslediler. Bunu düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Her sosyal projeyle devletimizin şefkat ve merhametini yöre insanımıza gösteriyoruz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sinan Arslan, Tunceli, Polis, Güncel

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