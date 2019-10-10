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Tunceli'de 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı

Tunceli'de 160 öğrencinin öğrenim göreceği 8 derslikli anaokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.

10.10.2019 15:20Tunceli'de 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı
Tunceli'de 160 öğrencinin öğrenim göreceği 8 derslikli anaokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan 8 derslikli ve 3-6 yaş arası 160 çocuğa hizmet vereceği, anaokulunda renkli sınıflar, oyun alanları, minik öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte sebze yetiştirilecek bahçesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, şunları kaydetti:
"Anaokullarımızda çocuklarımız küçük yaşta okul öncesi eğitimle, eğitim öğretim hayatına tam donanımlı olarak hazırlanıyorlar. Çocuklarımızın okullarını evleri gibi hissetmeleri, öğretmenlerini de ailesi gibi görmelerini istiyoruz. Anaokulunun tamamlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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