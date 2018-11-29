Tunceli'de 805 Kişiye Tıbbi Diyet Hizmeti Verildi

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlıklı Hayat Merkezi Diyet Polikliniğine son 1 yılda 805 kişiye tıbbi diyet hizmeti verildiği bildirildi.
Tunceli Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezi Diyet Polikliniğinin Sağlık Bakanlığının daha sağlıklı bir Türkiye
hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yaptığı belirtildi.
Sağlıklı Hayat Merkezi Diyet Polikliniğinin açıldığı 2017 Nisan ayından bu yana vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiği belirtilen açıklamada, merkeze başvuranlara beden kitle indeksi ve vücut yağ durumuna göre tıbbi beslenme tedavisi uygulandığı ifade edildi.
Açıklamada, polikliniğe son bir yıl içerisinde bin 14 kişinin başvurduğu ve bunlardan 24'üne gebelikte beslenme danışmanlığı, 185'ine sağlıklı beslenme danışmanlığı, 805 kişiye de bireye özgü tıbbi beslenme tedavisi uygulandığı aktarıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:17