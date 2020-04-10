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Tunceli'de, 86 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

TUNCELİ'de, bir süredir koronavirüs tedavisi gören Mustafa Demirci (86), taburcu oldu.

10.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:46
Tunceli'de, 86 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

TUNCELİ'de, bir süredir koronavirüs tedavisi gören Mustafa Demirci (86), taburcu oldu. Kentte taburcu olanların sayısı 3'e yükseldi.

Tunceli 'de, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle tedaviye alınan Mustafa Demirci, taburcu oldu. Kent genelinde koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden Demirci ile birlikte taburcu olanların sayısı 3'e çıktı. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kent genelinde sadece 3 kişinin tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Tunceli'de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız 6 Nisan Pazartesi taburcu olmuştu. Bugün de Mustafa Demirci amcamız taburcu oldu. Çok şükür. Kalan 3 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Demirci, Tunceli, Güncel
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