Tunceli'de AK Parti ve Tkp Adayları Oy Kullanmak İçin 20 Dakika Sırada Bekledi

TUNCELİ'de AK Parti
adayı Gökhan Arasan
ile Türkiye Komünist Partisi
adayı Fatih Mehmet Maçoğlu
, oy kullanacakları sandık başında 20 dakika sırada bekledikten sonra kabine girip, tercihlerini yaptı. Tunceli
'de sabah saatlerinde oy verme işleminin başlamasıyla çok sayıda kişi sandık başına gitti. Kent merkezinde oy kullanma işleminin sorunsuz devam ederken, AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan oyunu, Moğultay Mahallesi'ndeki Atatürk
Teknik ve Meslek Anadolu lisesinde kurulan 1067 No'lu sandıkta kullandı. AK Parti adayı Arasan, seçime yoğun katılım nedeniyle bir süre oy kullanma sırasında bekledikten sonra oyunu kullanarak okuldan ayrıldı.
Seçime yoğun katılımın olmasıyla oy kullanmak için bekleyen bir başka aday ise Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet
Maçoğlu oldu. Maçoğlu, oyunu sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan Munzur
Ortaokulu'nda 1026 No'lu sandıkta kullandı. Maçoğlu, oy kullandığı sandıkta uzun kuyruk olması nedeniyle yaklaşık 20 dakika sırada beklemesinin ardından kabine giderek tercihini yaptı. - Tunceli
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Kaynak: DHA