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Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi sırasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

31.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:30
Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi sırasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
Yılmaz Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile jandarma personeli dedektör köpekler katılıyor.
Munzur Çayı'nda dün gün boyu yürütülen arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, bugün de çayın Barge ve Miskisağ mevkisi ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama çalışmalarını sürdürdü.
AFAD ekipleri Munzur Çayı kıyısında arama çalışmalarına devam ederken, jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, Güncel
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