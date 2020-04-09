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Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi nedeniyle suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi nedeniyle suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Güneş'i (36) bulmak için bugün yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve gönüllüleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.
Bugünkü çalışmalar kapsamında JÖAK, JAK ve SAK timleri kent merkezinden geçen Munzur Çayı'nın mavi köprü mevkisinde, dalgıç polisler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde botlarla suda ve kıyılarda arama yürüttü.
AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyılarında arama çalışmalarına devam ederken, jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü arama çalışmalarında Güneş bulunamadı.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Jandarma, Tunceli, Güncel
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