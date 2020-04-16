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Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu asker, polis ve AFAD ekipleri arıyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi üzerine akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

16.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:45
Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu asker, polis ve AFAD ekipleri arıyor
Tunceli 'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi üzerine akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
Güneş'i (36) bulmak amacıyla bugün yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.
Bugünkü çalışmalar kapsamında JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümde yer yer botlarla, dalgıç polisler Uzunçayır Baraj Gölü'nde, bir ekip de sualtı kamerasıyla şüpheli bulunan noktalarda suda ve kıyılarda arama yürüttü.
AFAD ekipleri de Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda botlarla arama yaparken, jandarma da dedektör köpeklerle çalışmalara destek verdi.
Uzman çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen şu ana kadar bulunamadı.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Tunceli, AFAD, Güncel
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