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Tunceli'de akıntıya kapılıp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

02.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:23
Tunceli'de akıntıya kapılıp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Güneş'in (36) bulunmasına yönelik yürütülen arama çalışmalarına, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekibi, trafik ekibi, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle, Van, Samsun ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma timleri (SAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve AFAD gönüllüleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAK timleri, Elazığ, Ordu ve Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat (PÖH) timleri ve vatandaşlar katıldı.

Bugünkü çalışmalar çerçevesinde 2 dalgıç ekibi, Munzur Çayı'nın Miskisağ ile Dikilitaş mevkisi arasında, diğer bir ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.
JÖH ve PÖH timleri, AFAD ekipleri ve gönüllüleri Munzur Çayı kıyısında arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma personeli de drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek verdi.
Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile aramanın sürdüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öte yandan kayıp Güneş'in, birçok arama kurtarma faaliyetine katıldığı ve merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki depremde enkaz altında kalan birçok vatandaşın sağ olarak kurtarılmasını sağladığı öğrenildi.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Jandarma, Tunceli, Güncel
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