04.07.2019 15:50
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Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası

Tunceli

TUNCELİ'de taksi şoförü Ahmet Kişioğlu, yolda karşılaştığı 'Anadolu Parsı' olarak da bilinen leopar olduğu değerlendirilen hayvanı, cep telefonuyla görüntüledi.


TUNCELİ'de taksi şoförü Ahmet Kişioğlu, yolda karşılaştığı 'Anadolu Parsı' olarak da bilinen leopar olduğu değerlendirilen hayvanı, cep telefonuyla görüntüledi.
Tunceli'de taksi şoförlüğü yapan Ahmet Kişioğlu, kent merkezine yakın bölgede aracıyla hareket halindeyken arazideki hayvan gördü. Kişioğlu, hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çektiği görüntüleri daha sonra izleyen Kişioğlu'nun görüştüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanın Anadolu parsı olduğunu düşündüklerini söyledi.
Karşılaştığı hayvanı heyecanla görüntülediğini belirten Ahmet Kişioğlu, "Sabah 08.00 sıralarında yolda karşılaştığım bir hayvanı görüntüledim. Önce vaşak sandım ancak yuvarlak benekleri vardı. Vaşaktan büyük bir hayvandı, görüntüleri izledikten sonra Anadolu Parsı olduğunu anladım" dedi.

- Tunceli
Kaynak: DHA
Tunceli, Güncel

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