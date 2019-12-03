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Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı - yeniden

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı (2) - YenidenTunceli'de, operasyondan dönen askerlerin taşındığı, askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 asker yaralandı.

03.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:16
'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı (2) - Yeniden
Tunceli'de, operasyondan dönen askerlerin taşındığı, askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 asker yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Vadisi'nde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalındaki terör operasyonundan dönen askerlerin taşındığı zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 13 asker yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı askerleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 13 askerden 1'i, helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
VALİ SONEL'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti. Askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı - yeniden

Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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