Haberler » Güncel » Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı (2) - Yeniden - Haber

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı (2) - Yeniden

TUNCELİ'de, operasyondan dönen askerlerin taşındığı, askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 asker yaralandı.

03.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:35Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 13 yaralı (2) - Yeniden
TUNCELİ'de, operasyondan dönen askerlerin taşındığı, askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 asker yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Pülümür Vadisi'nde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalındaki terör operasyonundan dönen askerlerin taşındığı zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 13 asker yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı askerleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 13 askerden 1'i, helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ SONEL'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti. Askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.


- Tunceli

Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:55 Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
19:54 4'lü suriye zirvesi sona erdi - Haber
19:54 Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Haber
19:54 Almanya Başbakanı Angela Merkel: "(Suriye konulu Dörtlü Zirve) İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" - Haber
19:54 Malatya'da "korsan kitap" operasyonu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:03 Ahmet Davutoğlu'nun diplomasiden ilk büyük transferi Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi oldu - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
02:41 Alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı - Haberler
3.12.2019 19:57:12