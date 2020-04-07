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Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan kadın cesedinin 21 Mart'tan itibaren haber alınamayan 28 yaşındaki Esma Kılıçarslan'a ait olduğu belirlendi.

07.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:26
Tunceli 'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu
TUNCELİ - Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan kadın cesedinin 21 Mart'tan itibaren haber alınamayan 28 yaşındaki Esma Kılıçarslan 'a ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Bir süredir bölgede hem havadan, hem de karadan kayıp üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ve botun devrilmesi sonucu kayıp olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için çalışma yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında Aşağıtarlacık köyü mevkiinde helikopterle ceset tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Jandarma, Polis, AFAD ve diğer ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya alınan cesette yapılan tespitte Gülistan Doku'ya ait olmadığı, 21 Mart'ta kayıp ihbarı yapılan 28 yaşındaki Esma Kılıçarslan'a ait olduğu belirlendi.Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin üzerinde Esma'nın kimliğine de ulaştı.
Cumhuriyet Savcı'sının olay yerinde incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Öteyandan genç kadının, Hozat ilçesindeki evinden 11 Mart'ta Tunceli merkeze gidiyorum diyerek ayrıldığı, uzun süre haber alınamaması üzerine 10 gün sonra kayıp başvurusu yapıldığı öğrenilirken, daha önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Tunceli’de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kılıçarslan, 21 Mart, Tunceli, 3. Sayfa

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Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu
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