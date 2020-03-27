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Tunceli'de "Benekli Anadolu Semenderi" ailesi görüntülendi

Tunceli'de "Benekli Anadolu Semenderi" ailesi görüntülendi Tunceli'de yağmurların ardından uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan tür olan "Benekli Anadolu semenderi"ailesi görüntülendi.

27.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:54
Tunceli 'de "Benekli Anadolu Semenderi" ailesi görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de yağmurların ardından uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan tür olan "Benekli Anadolu semenderi"ailesi görüntülendi.
Tunceli'de son birkaç gündür devam eden yağmur yağışının ardından kentin farklı noktalarında uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan "Benekli Anadolu semenderler" ortaya çıktı. Çoğunlukla Çemişgezek İlçesi'nde Tağar Vadisi'nde görülen semenderler doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, semenderleri fotoğraflama keyfini yaşadı.
Arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı için Tagar Vadisi'ne giden Onur Balcı, "Burada semender ailesine denk geldik ve fotoğrafladık. Bu türlere herkesin sahip çıkması gerekiyor" dedi.
Kentte, semenderler ilk kez 2015 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde tespit edilmişti.Semenderler, uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınması gereken bir tür olarak biliniyor. Tunceli’de ’Benekli Anadolu Semenderi’ ailesi görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, Güncel

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Tunceli'de "Benekli Anadolu Semenderi" ailesi görüntülendi

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