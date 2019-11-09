Haberler » Güncel » Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi - Haber

Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi

Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler Projesi' hayata geçirildi.

09.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:46Tunceli'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi
'de 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler Projesi' hayata geçirildi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından 'Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında AK Parti teşkilatında yer alan üyeler, "AK Veli" temasıyla öğrencilere gönüllü velilik hizmeti sunmaya başladı. Mahalle temsilcileri tarafından tespit edilen öğrencilerin haneleri teker teker ziyaret edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında üyeler, Pülümür ilçesi Dede Korkut İlköğretim 1. sınıf öğrencileri ile bir araya gelip Kaynak ders kitapları dağıttı.

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Tunceli Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Uçar, "AK Parti Tunceli İl Başkanımız Fatih Tek'in talimatları doğrultusunda öğrenci kardeşlerimiz ile dayanışma ağımızı güçlendirmek ve eğitim hayatlarında teşkilat olarak desteklerimizi sürdürebilmek adına projemizi faaliyete geçirdik. Projemiz kapsamında mahalle temsilcilerimizin koordinatörlüğünde öğrenci kardeşlerimizin haneleri ziyaret ediliyor. Kardeşlerimiz ile gerekli çalışmalar planlanarak hem destek vereceğimiz hem de dayanışmamızı sürdüreceğimiz alanlar belirleniyor" dedi. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:57 Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluşacak
13:57 Amasya'da öğrenciler koreografi ve çektikleri kliple Atatürk'ü andı
14:02 Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi
14:02 "Piyasada tutunmak üretim ve pazarlamada dürüstlükle mümkün"
14:01 Ahıska Sürgünü'nün 75. yılında Azerbaycan'da anma etkinliği
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 14:02:36