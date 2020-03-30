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Tunceli'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantina altına alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilcesine bağlı Geçitveren köyü, bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

30.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:24
Tunceli 'nin Mazgirt ilcesine bağlı Geçitveren köyü, bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyüne İstanbul'dan gelen bir vatandaşa yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Test sonucu pozitif çıkan vatandaşın tedavisine Tunceli Devlet Hastanesinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Başta Sağlık ve İçişleri bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir." denildi.
Açıklamada, Tunceli merkez ile Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturduğu kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Vefa İletişim Merkezi'nde görevli arkadaşlarımız 24 saat boyunca 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarını ivedi şekilde evlerine giderek yerine getirmektedirler. Bugüne kadar 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 797 vatandaşımızın ihtiyaçları evlerine gidilerek vefa sosyal destek gruplarında çalışan arkadaşlarımız tarafından yerine getirilmiştir."
Açıklamada, ayrıca, 28 Mart tarihinde kentte yapılan İl Pandemi Kurulunun oy birliği ile aldığı kararlara işaret edilerek, vatandaşların bu kararları uyması istendi.
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Tunceli’de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantina altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Mazgirt, Tunceli, Güncel

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Tunceli'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantina altına alındı
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