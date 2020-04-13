Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de bir köydeki karantina kaldırıldı

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart tarihinde ilan edilen korona virüs karantinası kaldırıldı.

13.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:20
Tunceli'de bir köydeki karantina kaldırıldı
Tunceli 'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart tarihinde ilan edilen korona virüs karantinası kaldırıldı.

Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde bir ailede Covid -19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 28 Mart tarihinde karantinaya alınmıştı. Yaklaşık 80 nüfusun bulunduğu köye giriş çıkışlar kapatılmış, pozitif çıkan vakalar ise Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Köyde başka vaka görülmemesi üzerine karantina bugün itibariyle kaldırıldı.

Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "28 Mart 2020'de 2 vatandaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararınca karantina altına aldığımız Mazgirt Geçitveren köyümüzde herhangi bir yeni vakanın çıkmaması üzerine, Karantina 13 Nisan 2020 itibarıyla sona erdirilmiştir" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Mazgirt, Tunceli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti Haberler
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de bir köydeki karantina kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Ertelenen Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor - Haber 15:20: Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haber 15:20: "Kayseri'de 273 Covid hastası var, 70'i yoğun bakımda" - Haber 15:20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. - Haber 15:20: Koronavirüs danışma hattı vatandaşların sorularını yanıtlıyor - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler