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Tunceli'de bir köydeki karantina kaldırıldı

Tunceli'de bir köydeki karantina kaldırıldı Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren Köyü'nde 28 Mart tarihinde ilan edilen Korona virüs karantinası kaldırıldı.

13.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:16
Tunceli 'de bir köydeki karantina kaldırıldı
TUNCELİ - Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren Köyü'nde 28 Mart tarihinde ilan edilen Korona virüs karantinası kaldırıldı.
Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren Köyü'nde bir ailede Kovid -19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 28 Mart tarihinde karantinaya alınmıştı. Yaklaşık 80 nüfusun bulunduğu köye giriş çıkışlar kapatılmış, pozitif çıkan vakalar ise Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Köyde başka vaka görülmemesi üzerine karantina bugün itibariyle kaldırıldı.
Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada," 28 Mart 2020'de 2 vatandaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararınca karantina altına aldığımız Mazgirt Geçitveren Köyümüzde herhangi bir yeni vakanın çıkmaması üzerine, Karantina 13 Nisan 2020 itibarıyla sona erdirilmiştir"dedi. Tunceli’de bir köydeki karantina kaldırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Mazgirt, Tunceli, Genel
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