Tunceli'de bot devrildi: 1 uzman çavuş kayıp
Tunceli'de eğitim sırasında rafting botu devrildi.
17.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:04
Tunceli 'de eğitim sırasında rafting botu devrildi. Botta bulunan 1 uzman çavuş Munzur Çayı'na kapılarak kayboldu, arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ovacık karayolunun 7. kilometresinde bulunan Anafatma mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından Munzur Çayı'nda jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrildi. Botta bulunan 3 kişi kendi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardı, 1 uzman çavuş ise Munzur Çayı'nda kayboldu.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve 112 ekipleri sevk edildi. Botun devrildiği alandan AFAD, JAK ve çok sayıda jandarma ve polisin katılımı arama çalışmaları başlatıldı. İz bulma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalar devam ediyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Ali Şen de olayın olduğu bölgeye gelerek hem bilgi aldı hem de çalışmaları takip etti. - TUNCELİ
Edinilen bilgiye göre, Ovacık karayolunun 7. kilometresinde bulunan Anafatma mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından Munzur Çayı'nda jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrildi. Botta bulunan 3 kişi kendi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardı, 1 uzman çavuş ise Munzur Çayı'nda kayboldu.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve 112 ekipleri sevk edildi. Botun devrildiği alandan AFAD, JAK ve çok sayıda jandarma ve polisin katılımı arama çalışmaları başlatıldı. İz bulma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalar devam ediyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Ali Şen de olayın olduğu bölgeye gelerek hem bilgi aldı hem de çalışmaları takip etti. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu