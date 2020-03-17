Menü
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen askeri arama çalışması başlatıldı - Güncel

Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen askeri arama çalışması başlatıldı

Tunceli'de eğitim sırasında bottan Munzur Çayı'na düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kurtuldu, akıntıya kapılan bir uzman çavuşun bulunması için çalışma başlatıldı.

17.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:56

Tunceli 'de eğitim sırasında bottan Munzur Çayı'na düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kurtuldu, akıntıya kapılan bir uzman çavuşun bulunması için çalışma başlatıldı.

Tunceli-Ovacık kara yolundaki Anafatma mevkisinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda verdiği eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi.

Çaya düşen 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken bir uzman çavuş akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, kentte bulunan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekipler, kayıp uzman çavuşun bulunması için bölgede aralıklarla etkili olan ve eriyen kar suları nedeniyle coşkun akan Munzur Çayı'nda tedbirli davranarak çalışmalarını kontrollü gerçekleştirdi.

Anafatma mevkisinden, kent merkezine kadar olan kesimdeki kıyılarda gerçekleşen arama çalışmalarını organize eden Vali Tuncay Sonel'e, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de eşlik etti.

Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen askeri arama çalışması başlatıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Munzur Çayı, Jandarma, Tunceli, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Yetkililerin Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı