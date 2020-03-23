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Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

23.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:38
Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Uzman çavuş Güneş'i (36) bulmak için devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri, AFAD gönüllüleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.
Dün Anafatma mevkisi ile Uzunçayır Baraj Gölü arasında yer alan Munzur Çayı kıyısında 4 ekiple yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, bugün de 2 ekip halinde arama çalışması başlattı.
Birinci ekip olayın yaşandığı Anafatma mevkisinden itibaren Munzur Çayı'nda, ikinci ekip Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarında arama çalışması yürütüyor.
AFAD ekipleri ve gönüllüleri, JÖH timleri ve jandarma ekipleri de Munzur Çayı kıyılarında arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Drone desteğindeki çalışmalara jandarmanın iz takip köpekleri de destek veriyor.
Halen bulunamayan Güneş'in görev yaptığı birimdeki en deneyimli ve eğitimli personelden birisi olduğu ve Elazığ depremindeki çalışmalar dahil olmak üzere birçok arama kurtarma çalışmasına katıldığı öğrenildi.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, uzman çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Munzur Çayı, Tunceli, Güncel

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