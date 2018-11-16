Tunceli'de Bulunan Kemikler Dna İçin Adli Tıpa Gönderildi

Tunceli
'de 2 yıl önce kayıp olan şahsın yakınlarının gösterdiği alanda arama yapan polis ve AFAD
ekipleri, kafatası ve kemikler bularak DNA için Adli Tıpa gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, 2016 yılı sonunda kayıp olan epilepsi hastası 43 yaşındaki Hasan Kara
'nın yakınları, polise başvuruda bulunarak sık sık gittiği bölgede yeniden arama yapılmasını talep etti. Talep üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri merkez Yenimahalle
Dündül Tepesi mevkiinde arama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kafatası ve kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınarak Malatya
Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.Kafatası ve kemiklerin Hasan Kara'ya ait olup olmadığının DNA tespiti sonrası belirleneceği bildirildi. - TUNCELİ
Polis,AFAD,Tunceli