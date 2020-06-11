Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı

Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındıTUNCELİ'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

11.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:53
Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı
TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
Pülümür ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki kayalık alanda 2 yavru baykuşu gören çevredekiler, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 yavru baykuşu kayalık alandan alarak korumaya aldı. Ekipler, yavru baykuşların bölgeye nasıl geldiklerini araştırırken, uçabilir ve beslenebilir düzeye geldiklerinde tekrar doğal ortamlarına bırakılacakları öğrenildi. Tunceli’de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tunceli, Güncel, Haber

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