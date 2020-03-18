Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü
Tunceli'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni düzenlendi.
18.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:38
Tunceli 'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni düzenlendi.
Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Tunceli'de, korona virüsü tedbirleri kapsamında sade bir resmi tören düzenlendi. Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu törende Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Törene Vali Tuncay Sonel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katıldı. - TUNCELİ
Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Tunceli'de, korona virüsü tedbirleri kapsamında sade bir resmi tören düzenlendi. Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu törende Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Törene Vali Tuncay Sonel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Tunceli, Güncel
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