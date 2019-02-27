Tunceli'de Çiftçilere Destek Ödemeleri Başladı

Tunceli
'de 2018 yılına ait mazot ve gübre ödemelerinin başladığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ve destek verdiklerini söyledi.
Çiftçilere destek ödemelerinin başladığını belirten Kaya, "2018 yılı mazot ve gübre desteklemeleri kapsamında 4323 çiftçiye 1 milyon 75 bin 730 lira gübre, 4 milyon 436 bin 529 lira da mazot desteği olmak üzere toplam 5 milyon 512 bin 259 lira destek sağlayacağız." dedi.
Kaya, ödemelerin 8 Mart
'ta sona ereceğini kaydetti.
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Kaynak: AA