Haberler » Güncel » Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında - Haber

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasındaTunceli'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

02.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:47
'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında
Tunceli'deki Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.
Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 19:41:45