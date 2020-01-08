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Tunceli'de çocuk istismarına tepki

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan 40 yaşındaki H.Y., bilgisayarında istismar ettiği erkek çocuklara ait görüntülerin çıkması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:52Tunceli'de çocuk istismarına tepki
'nin ilçesinde bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan 40 yaşındaki H.Y., bilgisayarında istismar ettiği erkek çocuklara ait görüntülerin çıkması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın duyulması üzerine ilçe sakinleri çocuk istismarına tepki göstererek yürüyüş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesinde bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan 40 yaşında H.Y.'nin 18 yaşından küçük erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve bunları kayıt altına aldığı yönünde jandarmaya ihbar gitti. Bunun üzerine şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda istismar ettiği erkek çocuklarına ait görüntüler bulundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe sakinleri toplanıp tepki gösterdi

Olayın ilçede duyulması üzerine belediye binası önünde toplanan ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, siyasi parti, kadın dernekleri ve sendika temsilcilerinin de destek verdiği eylemde sloganlar atıldı. Dava sonuçlanıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını belirten ilçe sakinlerinden Pınar Baş, "Suçlular gerekliği cezayı alana kadar gerekirse her on beş günde bir her hafta başında biz burada toplanacağız. Takipçisiyiz, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Yasa koyuculara sesleniyoruz. Çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyacak daha caydırıcı cezalar istiyoruz" dedi.

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, yaşanan olayın ardından gerekli mercilerle iletişime geçtiklerini belirterek, "Gerek kaymakamlık, gerek kolluk kuvvetleriyle iletişim halindeyiz. Malum kişiyle alakalı Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi. Kaymakam Bey de süreci takip ediyor. Biz de Belediye olarak takipçisi olacağız. Anayasal hak olan eylem hakkımızı kullandık. Bizler Pertek Belediyesi olarak bundan sonra bu tarz çocuk istismarlarına karşı her zaman tepkimizi dile getireceğimizi söylüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık, ilçe merkezinde alkış ve sloganlarla durumu protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem belediye binası önünde sonlandırıldı. - TUNCELİ

Tunceli, Pertek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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