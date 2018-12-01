Tunceli'de Çocuklar Parklarla Sevindi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Tunceli
Belediyesi, kent merkezinde virane haldeki alanlarda yaptırdığı 26 parkla çocukları sevindirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte hayata geçirilen projeler ve yeni parklarla şehrin çehresi değişti.
Kent merkezindeki farklı mahallelerde daha önce virane halde halde olan alanlarda, çocukların güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynayabilecekleri, kauçuk zeminli oyun alanları, dekoratif oturma grupları ve fitness alanlarının yer aldığı 26 park oluşturuldu.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, yaptığı değerlendirmede, belediyede görev yaptıkları süre içerisinde, Tunceli'de yıllardır konuşulan fakat bir türlü yapılamayan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İlimizde virane halde olup sadece tabelası olan yerlere toplam 26 park yaptık. Çocuklarımızın keyifli vakit geçirecekleri, vatandaşlarımızın ise dinleneceği, spor yapacağı parklarımızı hizmete açtık. Yeni oyun grupları ile donatılan parklarımız çocuklarımıza yakışır duruma getirildi.Tunceli'de yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
Tunceli
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:46