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Tunceli'de çocuklar üşümesin diye el ele verdiler

Yurt dışında yaşayan Tuncelili hayırsever Baydar Özcan tarafından hayata geçirilen "Çocuklar Üşümesin Diye El Ele" kampanyası kapsamında, Pertek ilçesindeki Pınarlar köyünde öğrenim gören 150 öğrenciye bot, mont ve çorap hediye edildi.

18.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:16Tunceli'de çocuklar üşümesin diye el ele verdiler
Yurt dışında yaşayan Tuncelili hayırsever Baydar Özcan tarafından hayata geçirilen "Çocuklar Üşümesin Diye El Ele" kampanyası kapsamında, ilçesindeki köyünde öğrenim gören 150 öğrenciye bot, mont ve çorap hediye edildi.
Gazi Osmanpaşa İlkokulu ve Pınarlar Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Zihni Çağdaş, hayırsever Baydar Özcan, avukat Ayşegül Aldemir, öğretmenler ve veliler katıldı.
Açılışta konuşan Baydar Özcan, toplumsal duyarlılık ve dayanışma adına çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi.
Çocukları çok sevdiğini ifade eden Özcan, "Ben bu okulda proje yürütmek istediğimde öğrencilerin sefaleti için değil, çocukların yanında olmak için yaptım. Çocuklarımız bizlerin geleceği ve onların ellerinden tutmak, onlara destek olmak için onları giydiriyorum." dedi.
Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Zihni Çağdaş da Tunceli'nin eğitimle anılan bir kent olduğunu söyledi.
Müdürlük olarak kentteki eğitim kalitesinin geliştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çağdaş, desteklerinden dolayı Özcan'a teşekkür etti.

Baydar Özcan, Pınarlar, Tunceli, Pertek, Güncel

Kaynak: AA

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