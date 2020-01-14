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Tunceli'de çocukların karlı tepelerde kızak keyfi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışıyla çocuklar bidon, boru ve kontrplak kullanarak yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:42Tunceli'de çocukların karlı tepelerde kızak keyfi
'nin ilçesinde etkili olan kar yağışıyla çocuklar bidon, boru ve kontrplak kullanarak yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta, kar en çok çocukların yüzünü güldürüyor.

Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu ilçede, okuldan arta kalan zamanlarında bir araya gelen çocuklar kızaklarıyla karlı tepelerin yolunu tutuyor.

Aile büyüklerinin yardımıyla bidon, boru, korniş ve kontrplak kullanarak yaptıkları kızaklarla, 94 Mahallesi'ndeki tepelere çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.
Çocuklardan Laser Eroğlu, AA muhabirine, karın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kızakla kaymanın keyif verici olduğunu belirten Eroğlu, "Arkadaşlarımızla bir araya gelip karlı tepelerde kayıyoruz. Kızaklarla rampalardan atlayış gerçekleştiriyoruz. " dedi.

Rohatcan da okuldan arta kalan zamanlarını kızakla kayarak değerlendirdiğini anlattı.
Soğuk havaya rağmen kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu ifade eden Gündoğan, "Arkadaşlarımızla yarış yapıyoruz. Mesela bir tane arkadaşımız tepenin zirvesinden aşağıya doğru önde kayıyor. Biz de onu yakalamak için kızaklarla peşinden gidiyoruz." diye konuştu.

Gündoğan, Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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