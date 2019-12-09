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Tunceli'de dar gelirliler için yaptırılan 210 konut teslim edildi

Tunceli'de dar gelirliler için yaptırılan 210 konut teslim edildiTunceli'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) dar gelirli aileler için inşa edilen 210 konut çekilen kura ile sahiplerine teslim edildi.

09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:19
'de dar gelirliler için yaptırılan 210 konut teslim edildi
Tunceli'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) dar gelirli aileler için inşa edilen 210 konut çekilen kura ile sahiplerine teslim edildi.
Tunceli Valiliği'nin girişimleriyle TOKİ tarafından Aktuluk Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için yaptırılan 210 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. Anahtar teslim töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, devletin her zaman yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşının yanında olduğunu belirterek, Tunceli'de yaklaşık 2.5 yıldır görev yapıyorum. Göreve başladığım ilk günlerde bu konutların temeli atılmamıştı. Vatandaşlar, bu konuda şikayetlerini dile getirdi ve derhal valilik olarak devreye girerek konutların temelini attık ve 2 yıllık kısa sürede tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlarımızın bugün mutlu olması, bizlerin de mutlu olması demektir. Biz devlet olarak her zaman yoksulun, garibanın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın büyük katsısı oldu, hepsine teşekkür ediyoruz. Konutlar son derece modern ve kullanışlı sağlıkla kullanmanızı diliyorum dedi.
Tunceli'de dar gelirliler için yaptırılan 210 konut teslim edildi

Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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