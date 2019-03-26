Tunceli
'de "Dünya Ormancılık Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk
Mahallesi Millet Bahçesi
'nde düzenlenen etkinliğe, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş
, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yücel, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası kapsamında belirlenen pek çok noktada fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hem Dünya Ormancılık Haftasını hem de Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümünü bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yüksel, "Orman varlığının çoğaltılması, korunması ve gelecek kuşaklara bırakılması için başlatılan seferberlikler devam ediyor." dedi.
Yüksel, Tunceli'de de bu etkinlikler dışında tüm yıl vatandaşlara fidan desteği de verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Tunceli'de bu gün düzenlediğimiz etkinlikle 500 fidanı toprakla buluşturduk ve bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıttık. Fidanlarımızı kendimiz ürettiğimiz için her hangi bir fidan sorunumuz yok. Yeter ki vatandaşımız bizden fidan talep etsin, biz karşılarız. Zaten bu dönem en az 50 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Amacımız, yeşili çoğaltmak ve vatandaşlarımızda var olan yeşil sevgisini, ve fidan dikme kültürünü pekiştirmektir."
Etkinlik, Sonel ve beraberindekilerin fidan dikmesi, Millet Bahçesi içinde ve çevresinde ağaçlandırma yapılacak alanların tespit edilmesiyle sona erdi.
Millet Bahçeleri, Tunceli, Güncel
Kaynak: AA