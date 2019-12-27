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Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken il genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:35 Tunceli'de eğitime kar engeli
'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken il genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle Pülümür, , Nazımiye ve İlçelerinde etkili olan kar yağışı karayollarında da zaman zaman ulaşımda güçlüğü neden olduğu bildirildi.
Yağış nedeniyle uygun lastik takmayan ve zincir bulundurmayan araçların karıştığı kazalar meydana gelirken, yetkililer sürücüleri tedbirli şekilde yola çıkmaları konusunda uyardı.
Valilik koordinesinde Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekibin, ulaşımdaki aksamaları gidermek ve kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yaptığı bildirildi.
2 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ
Öte yandan Ovacık ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün, Hozat ilçesinde ise yarım gün süreyle tatil edildi. İlçelerde kar yağışının yoğun olarak etkisini sürdürdüğü kalınlığı 20 santim civarında olduğu belirtildi.
(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli, Ovacık, Hozat, Güncel

Kaynak: İHA

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