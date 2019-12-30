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Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

30.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:32 Tunceli'de eğitime kar engeli
'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İlçede yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, sürücü ve yayalar cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü.
Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bugün tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

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