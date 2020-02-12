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Tunceli'de eğitime 'kar' engeli

TUNCELİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

12.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:58Tunceli'de eğitime 'kar' engeli

TUNCELİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Tunceli merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır."



Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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