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Tunceli'de elektrik dağıtım görevlilerinin karda zorlu çalışması

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki köylere enerji sağlayan 2 ağaç direği, olumsuz hava şartları nedeniyle kırılınca, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yeni direkleri halatla 1 kilometre çekerek yerine ulaştırdı.

13.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:02Tunceli'de elektrik dağıtım görevlilerinin karda zorlu çalışması

TUNCELİ'nin ilçesindeki köylere enerji sağlayan 2 ağaç direği, olumsuz hava şartları nedeniyle kırılınca, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yeni direkleri halatla 1 kilometre çekerek yerine ulaştırdı.

Pülümür'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, enerji kesintilerine de neden oldu. Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş ile Kabadal köylerine enerji sağlayan 2 ağaç direk, olumsuz hava şartları nedeniyle kırıldı. Direklerin kırılması bölgede enerji kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kırılan 2 direğinin yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi ulaştığı bölgede araçla gidemeyen görevliler, her birinin ağırlığı 400 kilo olan ağaç direkleri halatla 1 kilometre çekerek, yeni yerlerine yerleştirdi. Direklerin yerlerine yerleşmesiyle bölgeye enerji yeniden verildi. Ekiplerin zorlu mücadeleleri ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Pülümür, Güncel

Kaynak: DHA

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