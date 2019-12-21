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Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu

Tunceli'de bulunan Pülümür Çayı'nda elektrik direğinden kaçak aldıkları akımı suya vererek avlanan kişiler, çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.

21.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:32 Tunceli'de elektrikle avcılık çok sayıda balığın ölmesine neden oldu
Tunceli'de bulunan Pülümür Çayı'nda elektrik direğinden kaçak aldıkları akımı suya vererek avlanan kişiler, çok sayıda balığın ölmesine neden oldu.
Kırmızıköprü köyü yakınlarında çayda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
Yöre sakinlerinden Caner Canerik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak avcıların organize bir iş yaptığını söyledi.
Yaşanan olayı "vahşet" olarak değerlendiren Canerik, şöyle konuştu:
"Adamlar sistematik şekilde hazırlıklarını yaparak gelmişler. Suya o kadar yüksek akım verilmiş ki kullandıkları çelik tel bile patlamış ve ardından bütün delilleri saklamak istemişler. Burada sadece balıklar değil, sudaki bütün canlılar ölmüş. Burası balığı bol, aynı zamanda avlanılması çok kolay bir yer. Çünkü su burada sığlaşıyor. Çayın yanından elektrik hattı geçtiği için kolay şekilde kaçak olarak avlanmışlar. Tahmin etmek zor ama birkaç bin balığın öldüğünü söyleyebiliriz."
Köylülerden Düzgün Kılıç da "Geldiğimde su ölü balık doluydu. Olayı kimin yaptığını bilmiyorum. Su kenarında kabloların ve çemberin olduğunu gördüm. Bu da suya elektrik verdiklerinin işareti." dedi.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

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